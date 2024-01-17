Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

Верховный суд штата Мэн принял решение о возвращении кандидатуры Дональда Трампа в бюллетени республиканских праймериз, по меньшей мере до тех пор, пока федеральный Верховный суд не вынесет свое заключение.
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