Сколько контрактов было заключено с Apă-Canal Chișinău в ноябре

Мэрия Кишинева сообщает, что в ноябре АО Apă-Canal Chișinău заключило около 600 прямых договоров на предоставление услуг коммунального водоснабжения и канализации с владельцами квартир в жилых домах, передает Noi.
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