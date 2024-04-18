"Семья абу-бандитов избила одну из мам прямо на детской площадке — пока бабуин держал пострадавшую за волосы, его жена наносила женщине удары по лицу"

Власти Подмосковья хотят запретить детям мигрантов проживать в России Правительство Подмосковья выступило с предложением запретить детям трудовых мигрантов пребывать на территории РФ на основании патента родителей.
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