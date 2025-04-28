Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце

Инцидент в Ватикане, когда президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона не участвовать во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, привел к панике в Елисейском дворце.
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