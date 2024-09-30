В Молдове отреставрируют четыре исторических объекта

В Молдове при поддержке ЕС и фонда ПРООН восстановят четыре исторических памятника. Реставрации подлежат скальный монастырь в Цыпова, колокольня в Вадул-Рашкове, руины синагоги в Рашкове и фасад здания казначейства межвоенного периода в Бендерах.
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