В Молдове отреставрируют четыре исторических объекта

В Молдове при поддержке ЕС и фонда ПРООН восстановят четыре исторических памятника. Реставрации подлежат скальный монастырь в Цыпова, колокольня в Вадул-Рашкове, руины синагоги в Рашкове и фасад здания казначейства межвоенного периода в Бендерах.