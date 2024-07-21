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РОЦИТ разберется с голосовыми дипфейками. Они взяли на себя первое подобное дело

РОЦИТ разберется с голосовыми дипфейками. Они взяли на себя первое подобное дело

РОЦИТ окажет юридическую помощь пострадавшим, чей голос использовали для создания дипфейковРоссийская организация по информационным технологиям и инновациям (РОЦИТ) взяла на себя оказание юридической помощи актрисе дубляжа Алене Андроновой, чей голос был незаконно использован для создания синтезированных аудиоматериалов, включая рекламу на сайтах с содержанием для взрослых и онлайн-казино.

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