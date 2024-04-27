Вот так обнаружитель БПЛА "Булат", российская разработка, спасает жизни бойцов. Давайте отправим на фронт так нужный обнаружитель дронов.
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Вот так обнаружитель БПЛА "Булат", российская разработка, спасает жизни бойцов. Давайте отправим на фронт так нужный обнаружитель дронов.