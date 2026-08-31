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Снявшаяся в сериале 17-летняя дочь Сергея Жукова планирует поступать в театральный вуз

Снявшаяся в сериале 17-летняя дочь Сергея Жукова планирует поступать в театральный вуз

Дочь солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, 17-летняя Ника, которая сыграла главную роль в подростковом сериале "Плакса", планирует поступать в театральный вуз.

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