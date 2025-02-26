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Стало известно, в каком случае грозит штраф за дверь, открывающуюся наружу

Стало известно, в каком случае грозит штраф за дверь, открывающуюся наружу

МК Не успели россияне отойти от шока из-за повышения штрафов за старые газовые плиты, как новая весть, заполонившая инфопространство, повергла их в ступор еще пуще прежнего: теперь будут штрафовать на 15 000 рублей за «неправильные» входные квартирные двери.

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