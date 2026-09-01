Как в послевоенном Орле возрождалось художественное училище

Учреждение прошло путь от рисовальных классов 1919 года до современного учебного заведения. После Великой Отечественной войны казалось, что традиция утрачена навсегда, однако искусство оказалось сильнее забвения.
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