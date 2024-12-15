Реальная сдача на Краповый берет серьезно отличается от всех ходящих в народе домыслов. Смысл самой сдачи в том, чтобы оперативники уже к началу боя были вымотаны: судьи смотрят на характер, который покажет, достоин ли кандидат берета.
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