С миру по нитке
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С миру по нитке

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Реальная сдача на Краповый берет

Реальная сдача на Краповый берет

Реальная сдача на Краповый берет серьезно отличается от всех ходящих в народе домыслов. Смысл самой сдачи в том, чтобы оперативники уже к началу боя были вымотаны: судьи смотрят на характер, который покажет, достоин ли кандидат берета.

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