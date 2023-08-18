Посольство России указало СМИ Италии на героизацию украинских нацистов

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Российское посольство в Италии обратило внимание на ряд публикаций в итальянских СМИ, которые делают героев из нацистов батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Российское посольство в Италии обратило внимание на ряд публикаций в итальянских СМИ, которые делают героев из нацистов батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
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