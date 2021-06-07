«ПСЖ» проведет медосмотр Доннаруммы в сборной Италии. Контракт скоро подпишут

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх