В Приморье по факту отравления в бургерной возбуждено дело

В Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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