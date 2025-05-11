Овечкину разбили губу во время матча с «Каролина Харрикейнз»

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча с ХК «Каролина Харрикейнз» в рамках третьего матча серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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