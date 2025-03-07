Рябчиком, или рябушкой нежно называют в обиходе это декоративное многолетнее луковичное травянистое растение за пеструю окраску его цветков, хотя ботанически эта культура именуется фритиллярией (от латинского термина, обозначающего игральный стаканчик для

﻿﻿Фото: shutterstock.com / Майк Рассел Это декоративное многолетнее луковичное растение в повседневной речи ласково называют Fritillaria или Caladium из-за пестрой окраски его цветков, хотя в ботанике культура известна как Fritillaria (от латинского слова, означающего «чашечка для игральных костей» — по форме венчика).