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Бархатный сезон: 5 способов носить бархат осенью 2026

Бархатный сезон: 5 способов носить бархат осенью 2026

Еще недавно бархат требовал особого случая — театра, вечеринки или торжественного ужина. Осенью 2026 года ему достаточно хорошего соседства.

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