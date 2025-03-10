Видео: гвардии майор рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые неделю боролись с атаками украинских неонацистов, находясь в окружении, сообщили в группе пункта отбора на военную службу по контракту во ВКонтакте.
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