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Петербургский дневник

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Видео: гвардии майор рассказал о работе в зоне СВО

Видео: гвардии майор рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые неделю боролись с атаками украинских неонацистов, находясь в окружении, сообщили в группе пункта отбора на военную службу по контракту во ВКонтакте.

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