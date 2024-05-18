Волна гнева казахстанцев обрушилась на посольство США в интернете после того, как американская дипмиссия опубликовала на своей странице в социальной сети пост по случаю отмечаемого в западном мире дня защиты прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
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