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Дизель дороже Киева: в Китае ответили, почему Трамп запретил Украине бить по российским НПЗ

Дизель дороже Киева: в Китае ответили, почему Трамп запретил Украине бить по российским НПЗ

ПЕКИН, 17 сентября, ФедералПресс. Публичное заявление президента США Дональда Трампа во время поездки в Ирландию 13 сентября вызвало бурную реакцию в аналитических кругах.

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