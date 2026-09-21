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Зюганов: после выборов депутаты Госдумы будут вместе "работать на победу"

Зюганов: после выборов депутаты Госдумы будут вместе "работать на победу"

В условиях военных действий никакая партия победить не может, но может победить народ, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги избирательной кампании на пресс-конференции в Москве.

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