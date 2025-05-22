Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границ с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины, российские войска эту задачу решают.
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