Александр Гудумак подписал контракт с УНИКСом

33-летний форвард Александр Гудумак продолжит карьеру в казанском баскетбольном клубе УНИКС. В сезоне 2025/26 он выступал за МБА-МАИ, набирая в среднем 8,1 очка, 3 подбора и 1,1 передачи за 16,9 минуты в Лиге ВТБ.