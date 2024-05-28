Чистки в верхах

Юрий Ильинов

The Economist: влиятельные члены ОПЕК+ обманывают друг друга Нефтяная группа крупных углеводородных магнатов, которая производит 40% мирового объема сырья, хочет поддерживать высокие и стабильные цены на нефть. В последнее время котировки, конечно, были стабильными, пусть и не такими высокими, как желают производители. Даже несмотря на недавнюю смерть президента Ирана и эскалацию войны в Газе, цены на нефть Brent, мировой эталон, с начала мая оставались в пределах 82 долларов за баррель. Как пишет журнал The Economist, теперь единству альянса влиятельных экспортеров сырья грозит другая угроза – внутренний обман среди членов объединения. Частично причина, по которой ОПЕК не может удерживать цены на высоком уровне, заключается в том, что ее члены не могут достичь своих целевых показателей добычи. Этим нарушением страдают многие добытчики в Казахстане и ОАЭ, России и Нигерии. В марте лидеры группы и РФ продлили сокращение добычи, пообещав изъять до конца июня 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок, сверх ранее согласованных сокращений на 3,7 миллиона баррелей в день по плану на 2024-й. Тем не менее картель сейчас настолько перепроизводит, что его ежедневная добыча в 2024 году мало изменилась по сравнению с последним кварталом 2023-го. Проще говоря, сокращения производства и экспорта остаются лишь на бумаге, а реальные показатели далеки от запланированных. Это создаст напряженность, когда члены картеля соберутся вместе, чтобы определить свою стратегию на министерской встрече 2 июня. Для ОПЕК любой исход встречи будет негативным. Если руководство не захочет закрывать глаза на нарушения квот и вынесет проблему на публичное обсуждение, это станет серьезным ударом по репутации и котировкам. Если же проблема будет скрыта, а сделка продлена, то это углубит внутреннее противостояние и обман: члены по-прежнему будут добывать и экспортировать больше, чем запланировано, что приведет к краху стратегии. На данный момент простых решений у ОПЕК+ пока не предвидится, поэтому встреча была перенесена и заявлена как онлайн заседание. Встречаться в реальном формате члены альянса пока не готовы, полагают западные эксперты.