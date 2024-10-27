Российские бойцы с помощью дрона водрузили флаг РФ в Харьковской области

Людмила

Мы не исчезнем никогда, Не испаримся, как вода, - Но вдруг придумаете если, Как сделать так, чтоб навсегда Мы окончательно исчезли, -Проверьте зрение и слух Ваш образ жизни слеп и глух, Ваш образ мыслей глух и слеп! Мы здесь присутствуем - как хлеб Насущный, с нами - Отче наш, Создатель, а не персонаж, Он - дух творящий, Божий дух! Мне приходилось в дни разрух Искать в развалинах ночлег, Но рядом спящий человек Дыханьем грел со всех сторон Мой детский сон, мой детский стон, - Мы не исчезли никуда И не исчезнем никогда! Мы здесь присутствуем, как свет Любви, которой сносу нет. Мы благодарны высшей силе, Что мы любовь не износили! А кто любовь износит в хлам И дышит ненавистью к нам, И ждёт, что мы исчезнем вдруг От ненависти всех вокруг, -Пускай читает «Отче наш»: Играя ненависти бритвой, Пускай спасается молитвой Мы не исчезнем, как мираж, Не испаримся, как вода, И не провалимся туда, Где ваша ненависть к России. Мы благодарны высшей силе, Что мы любовь не износили!😛 И.Мориц