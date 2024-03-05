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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

Для начала Штаты должны признать национальные интересы России Представитель МИД России Мария Захарова рассказала "Парламентской газете", есть ли хотя бы отдаленная перспектива нормализации отношений между Россией и США и когда это может произойти.

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Комментарии
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Strannik Mr
А я думаю, наши взаимоотношения с пиндосами восстановятся только тогда, когда появится новый пролив имени Сталина  между Канадой Мексикой. Сколько уже можно терпеть эту всю забугорную сволочь? Сколько грязи и гадости они делают по всему миру!
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