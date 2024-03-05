Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

Strannik Mr

А я думаю, наши взаимоотношения с пиндосами восстановятся только тогда, когда появится новый пролив имени Сталина между Канадой Мексикой. Сколько уже можно терпеть эту всю забугорную сволочь? Сколько грязи и гадости они делают по всему миру!