Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

Для начала Штаты должны признать национальные интересы России Представитель МИД России Мария Захарова рассказала "Парламентской газете", есть ли хотя бы отдаленная перспектива нормализации отношений между Россией и США и когда это может произойти.
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