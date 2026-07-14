Ericsson Tumbles On Margin Headwinds Sparked By Memory Chip Inflation Ericsson shares in Stockholm plunged the most in 18 months after the Swedish telecom equipment giant warned that soaring component costs will pressure margins in its core networks business this quarter.
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