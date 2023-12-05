В новостном пространстве снова всплыл план Украины открыть "второй фронт" против России и начать военные действия в Приднестровье.
Украина поднимает ставки. 40 тысяч русских готовы жёстко ответить
Комментарии
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Р
Рекрут
а когда "мы, я, Россия" (с) просрали ранее склады в Приднестровье? Вы что то собрали все в одну кучу.
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14 час.
анатолий андреев
Ты откуда вякаешь, сморчок???
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Молодцы у них на основные денег нет а тут новые? Кого они эти евреи хотят обуть? Клуб оленеводов? Что так понравилось это делать снова и снова. Но уже даже оленеводы сегодня уже не такие как в начале.
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7 час.
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