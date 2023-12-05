Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Ледовое побоище 2...
  • Алексей Зайков
    Правильное решение. Меньше бездельников протирать в Раде штаны будет.Женщины и волонтё...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    и почему этот мили до сих пор жив ? или у наших спецслужб зубы повыподали  Сталин Нужен ,   что бы враги дрожали от с...Марк Милли призва...

Украина поднимает ставки. 40 тысяч русских готовы жёстко ответить

Украина поднимает ставки. 40 тысяч русских готовы жёстко ответить

В новостном пространстве снова всплыл план Украины открыть "второй фронт" против России и начать военные действия в Приднестровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Р
Рекрут
а когда &quot;мы, я, Россия&quot; (с)  просрали ранее склады в Приднестровье? Вы что то собрали все в одну кучу.
Ответить
14 час.
анатолий андреев
Ты откуда вякаешь, сморчок???
Ответить
11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Молодцы у них на основные денег нет а тут новые? Кого они эти евреи хотят обуть? Клуб оленеводов? Что так понравилось это делать снова и снова. Но уже даже оленеводы сегодня уже не такие как в начале.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх