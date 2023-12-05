Украина поднимает ставки. 40 тысяч русских готовы жёстко ответить

а когда "мы, я, Россия" (с) просрали ранее склады в Приднестровье? Вы что то собрали все в одну кучу.

ОТ

Олег Тимофеев

Молодцы у них на основные денег нет а тут новые? Кого они эти евреи хотят обуть? Клуб оленеводов? Что так понравилось это делать снова и снова. Но уже даже оленеводы сегодня уже не такие как в начале.