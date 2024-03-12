Россия продолжает укреплять суверенитет

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Проводить денонсацию надо правильно , а не так как вам диктует противник-враг . В Баренцевом море , если попадает островок и требуется Х-мильная зона , то остальную зону надо перенести чуть севернее , но без потери квадратных километров . То же и в Беринговом . И делать надо этот пересмотр срочным и выгодным для страны прежде всего и без потерь площадей . Все же понимают ,что после принятого решения сегодня уже половина площади потеряно . Так на своём договорном уровне деритесь за неё . Если надо берите силой . А ВВП должен контролировать и испрашивать правильное и полное исполнение