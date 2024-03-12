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Россия продолжает укреплять суверенитет

Россия продолжает укреплять суверенитет

Добрый знак. Впереди денонсация всех невыгодных соглашений с Западом В паре предыдущих материалов мы сообщали, что Россия денонсировала два крайне невыгодных для нашей страны соглашения.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Проводить денонсацию надо правильно , а не так как вам диктует противник-враг . В Баренцевом море , если попадает островок и требуется Х-мильная зона , то остальную зону надо перенести чуть севернее , но без потери квадратных километров . То же и в Беринговом . И делать надо этот пересмотр срочным и выгодным для страны прежде всего и без потерь площадей . Все же понимают ,что после принятого решения сегодня уже половина площади потеряно . Так на своём договорном уровне деритесь за неё . Если надо берите силой . А ВВП должен контролировать и испрашивать правильное и полное исполнение
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1 час.
АА
Андрей Алферов
Суверенитет,он или есть,или его нет. Укреплять, значит восстанавливать! Значит пока Россия не суверенна! Только народ, как источник власти может вернуть суверенитет!
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44 мин.
Юрий Золотарев
ЛЮБАЯ неблагодарная западная обезьяна должна получить от России оплеуху!! Другого &quot;языка&quot; они не понимают. Дипломатия для них - пустой звук.
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11 мин.

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