Шанов может избежать наказания после отмены апелляционного постановления в кассационном суде

Шестой кассационный суд отменил постановление апелляционной инстанции и вернул уголовное дело в отношении экс-руководителя Департамента градостроительства Самары Сергея Шанова обратно в апелляционную инстанцию.
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