Приставы завершили взыскание долга Блиновской на 1,1 миллиарда рублей

Пресс-служба Главного межрегионального управления ФССП РФ подтвердила РИА Новости завершение исполнительного производства в отношении Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», в связи с ее банкротством.
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