CNN показал спутниковые снимки китайского «мини-авианосца»

В Китае подходит к концу строительство авианосца на верфи Guangzhou Shipyard International. Телеканал CNN поделился спутниковыми снимками Planet Labs, а также привел экспертное мнение экс- командира подводной лодки ВМС США Томаса Шугарта.
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