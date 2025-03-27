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«Тренды инфлюенс-маркетинга, рост бюджетов и финансовые вызовы» — главное из дискуссии на секции Digital Brand Day

«Тренды инфлюенс-маркетинга, рост бюджетов и финансовые вызовы» — главное из дискуссии на секции Digital Brand Day

Участники секции Юрий Долженко, коммерческий директор «СберСеллера» и Perfluence (модератор); Лидия Лошманова, руководитель отдела SMM, инфлюенс-маркетинга и амбассадоров Ozon; Никита Зорин, руководитель управления привлечения и рекламы PREMIER; Мария Лемешкина, руководитель управления спецпроектов «Магнит»; Бато Шойбонов, руководитель группы по работе с видеоблогерами Т-Банк.

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