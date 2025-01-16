Домклик назвал регионы со значительным снижением цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке наиболее снизилась по итогам 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка "Домклик".
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