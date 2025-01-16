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Домклик назвал регионы со значительным снижением цен на вторичное жилье

Домклик назвал регионы со значительным снижением цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке наиболее снизилась по итогам 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка "Домклик".

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