В России создают воздушный командный пункт на случай ядерной войны

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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