Русская весна

115 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Так вот как устроена «стабильная» экономика хвалений страны!))) доллар сша, кстати, тоже тот ещё мыльный пузырьМинфин США достиг...
  • Ly
    А нам плевать что тявкает Кулеба))) видимо все таки существует прямая связь между фамилией и умственными способностям...Неважно, что дума...
  • АА
    США превратились в регионального Альцгеймера,мнившего себя Наполеоном ))))​США потребовали ...

В России создают воздушный командный пункт на случай ядерной войны

В России создают воздушный командный пункт на случай ядерной войны

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,