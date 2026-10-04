Как сажать луковичные цветы в октябре, чтобы весной сад порадовал красками

В октябре луковичные цветы закладывают основу будущего весеннего цветения, и от того, как вы посадите их сейчас, зависит, каким будет сад в апреле.
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