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Царьград

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АиФ: Покалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук пришла в себя

АиФ: Покалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук пришла в себя

По словам подруги искалеченной в Дубае модели, Мария Ковальчук успешно перенесла несколько операций и пришла в себя.

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