Тяжелый металл: грузовики в РФ продаются все хуже

Авторынок России продолжает проседать, и сегмент тяжелых грузовиков – не исключение. Больше того, именно по крупнотоннажным грузовым автомобилям с полной массой более 16 тонн (сегмент HCV) падение выглядит почти катастрофическим.
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