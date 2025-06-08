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За рулем

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Тяжелый металл: грузовики в РФ продаются все хуже

Тяжелый металл: грузовики в РФ продаются все хуже

Авторынок России продолжает проседать, и сегмент тяжелых грузовиков – не исключение. Больше того, именно по крупнотоннажным грузовым автомобилям с полной массой более 16 тонн (сегмент HCV) падение выглядит почти катастрофическим.

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