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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Киев

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Киев

Из-за отказа от новых мирных предложений России Украина может потерять Одессу и Киев. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Украина не &quot;может потерять Киев&quot;. Украина должна потерять ВСЕ. Проект &quot;украина&quot; следует закрыть и на его месте останутся три крупные территориальные единицы: Новороссия, которая есть часть исторического Юга России и которая должна вернуться в состав России. Включая сюда и Киев - русский город, оккупированный нацистами и ставший символом необандеровщины. Киеву суждено стать крупным историческим промышленным, культурным  и туристическим центром юго-запада России. Но центром Новороссии должен стать русский город Харьков. А оставшиеся две территориальных единицы должны стать государствами с ограниченным суверенитетом - Малороссией и Галицией, практически полностью лишенными промышленности, без АЭС, но с крупными российскими военными базами.
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