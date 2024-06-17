Из-за отказа от новых мирных предложений России Украина может потерять Одессу и Киев. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Киев
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ВК
Василий Коликов
Украина не "может потерять Киев". Украина должна потерять ВСЕ. Проект "украина" следует закрыть и на его месте останутся три крупные территориальные единицы: Новороссия, которая есть часть исторического Юга России и которая должна вернуться в состав России. Включая сюда и Киев - русский город, оккупированный нацистами и ставший символом необандеровщины. Киеву суждено стать крупным историческим промышленным, культурным и туристическим центром юго-запада России. Но центром Новороссии должен стать русский город Харьков. А оставшиеся две территориальных единицы должны стать государствами с ограниченным суверенитетом - Малороссией и Галицией, практически полностью лишенными промышленности, без АЭС, но с крупными российскими военными базами.
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