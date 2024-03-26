"Патриотизм"? Нет.не слышали. А ведь общественник, установивший этот поезд, не раз обращался с просьбой передать объект ему под охрану! А так, растянут потихоньку на металл.
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"Патриотизм"? Нет.не слышали. А ведь общественник, установивший этот поезд, не раз обращался с просьбой передать объект ему под охрану! А так, растянут потихоньку на металл.