Оверклокер заменил вентиляторы компьютера метровой трубой — температура процессора упала почти на 20 °C

Эффект дымовой трубы реально работаетИзвестный оверклокер и ютубер Роман Хартунг, более известный под псевдонимом der8auer, провел необычный эксперимент: он заменил вентиляторы системы охлаждения ПК высокой трубой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии