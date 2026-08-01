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Оверклокер заменил вентиляторы компьютера метровой трубой — температура процессора упала почти на 20 °C

Оверклокер заменил вентиляторы компьютера метровой трубой — температура процессора упала почти на 20 °C

Эффект дымовой трубы реально работаетИзвестный оверклокер и ютубер Роман Хартунг, более известный под псевдонимом der8auer, провел необычный эксперимент: он заменил вентиляторы системы охлаждения ПК высокой трубой.

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