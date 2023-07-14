Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

1. "....восстановить экономику и Армию страны," Что же так разрушительно повлияло на все это, что потребовалось ВОССТАНОВЛЕНИЕ....???

надежда чернышенко

А вам, простите, лет сколько? 12-16 или даже больше? Взрослым людям это было абсолютно ясно и видно. Развал Союза, СТРАШНЫЕ (а не святые) 90-е! А дальше пошла цепная реакция: разгул бандитизма. Мы (я имею в виду взрослое поколение) и сами удивляемся, как мы вообще выжили?!