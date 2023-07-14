☭КОМПАС

51 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • saganvo Саган Владимир
    Как они надоели эти умники, страдающие за Украину. Украина - заложник политиканов. Но патриотизм он ведь или есть или...Фигаро здесь, Фиг...
  • Ольга Шел
    Наши дипломаты элита дипломатического корпуса не только России, но и всего мира. Русских дипломатов уважают и учатся ...Русская дипломати...
  • Ирина Богданова
    Чудовищно!Фигаро здесь, Фиг...

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

  Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
1. &quot;....восстановить экономику и Армию страны,&quot;  Что же так разрушительно  повлияло на все это, что потребовалось ВОССТАНОВЛЕНИЕ....???
Ответить
13 час.
надежда чернышенко
А вам, простите, лет сколько? 12-16 или даже больше? Взрослым людям это было абсолютно ясно и видно. Развал Союза, СТРАШНЫЕ (а не святые) 90-е! А дальше пошла цепная реакция: разгул бандитизма. Мы (я имею в виду взрослое поколение) и сами удивляемся, как мы вообще выжили?!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх