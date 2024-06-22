Заявление украинского посла в Сингапуре Екатерины Зеленко о том, что Киев может принять участие в саммите по Украине по инициативе Китая – это самоубийственное предательство «западных партнёров» заигравшегося главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
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