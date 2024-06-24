Зарубежный интернет-трафик в России вырос более чем на 20%

Зарубежный интернет-трафик вырос почти на треть за последний год. С начала 2022 года такой трафик резко снизился на фоне блокировки ряда иностранных ресурсов или закрытия возможности проводить на них платежи, но примерно с сентября прошлого года начал расти.
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