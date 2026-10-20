Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова встретились с руководителями образовательных организаций в области искусств в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, передает пресс-служба Минкультуры России.
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