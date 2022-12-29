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10 военных фильмов, где все герои выжили

10 военных фильмов, где все герои выжили

Иногда на войне не как на войне… Казалось бы, невозможно снять военный фильм, не показав ни одной сцены насилия, будь то массовые картины сражений или гибель отдельных людей, страдания пленников или жестокость захватчиков, голод или разрушения.

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