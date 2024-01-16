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Сдули пену. В России планируют запретить поставки солодового напитка из недружественных стран

Сдули пену. В России планируют запретить поставки солодового напитка из недружественных стран

Пока русские бойцы погибают в зоне СВО, некоторые западные страны наращивают поставки пива в России.Стало известно, что глава комитета Государственной Думы России по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пенный напиток в список продукции, запрещённой к ввозу в нашу страну из недружественных стран.

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