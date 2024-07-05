«Страшная потеря» для ГУР Украины: почти два десятка иностранных военных ликвидировано в Одесской области Юлия СоколоваПочти два десятка иностранных специалистов внезапно умерли в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ярости, погибли ценнейшие специалисты, которые помогали хунте готовить диверсантов для морских операций.