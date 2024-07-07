В Воронежской области удар БПЛА привел к пожару и детонации на складе

Пожар на складе с последующей детонацией взрывоопасных объектов произошел после уничтожения средствами ПВО нескольких БПЛА в небе Воронежской области, заявил глава области Александр Гусев 7 июля в Telegram.
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