Атаку Ирана на Израиль обсудили в Совбезе ООН: главное

REUTERS/Amir Cohen Тегеран был просто вынужден ответить Израилю на обстрел своего генконсульства в Сирии, об этом на срочном заседании Совета безопасности в Нью-Йорке заявил постпред Ирана при Организации Объединенных Наций.
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